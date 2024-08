D’Aversa ci crede | Esposito e Colombo? Uno più talentuoso lavorino

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il tecnico dell’Empolisi è espresso sui suoi due giovani attaccanti,. L’allenatorenella loro esplosione. GIOVANI FORTI – Su Sky Sport 24, il tecnico dell’Empoli Robertoha parlato di tre giovani empolesi. Tra cui anche Sebastiano, attaccante presto in prestito dall’Inter. Le sue parole: «Jacopo Fazzini dal punto di vista dei numeri deve determinare di più e vorrei che quest’anno si consacrasse. Attaccanti? Uno magari è più, che è Sebastiano, l’altro (Lorenzo, ndr) è uno che magari arriverà a certi livelli con il lavoro e l’ambizione. Mi auguro di lavorare bene affinché loro due facciano un ottimo campionato per loro stessi, al livello di numeri, e soprattutto per la squadra».