Crisi idrica la Lega | Troppe bugie e non si fa nulla di concreto

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Basta con chiacchiere e distintivo! Non ne possiamo più di, prese in giro e impegni non mantenuti. Mentre Mastella e Bonavitacola dicono ‘faremo, diremo, risolveremo, saremo pronti a dicembre’ da barche o luoghi dorati di vacanza, famiglie e attività commerciali continuano a subire quotidiane interruzioni del servizio idrico. Non c’è alcun dubbio sui responsabili della: la Regione con De Luca, Bonavitacola e gli alleati, Mastella in primis, per non aver saputo governare il processo idrico campano”. A dirlo sono Luigi Bocchino, segretario provinciale dellaSalvini premier, e Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della