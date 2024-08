Bennifer ultimo atto | JLo chiede il divorzio da Ben Affleck nel giorno dell’anniversario

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) «Certi amori non finiscono, fanno giri immensi poi ritornano», cantava Antonello Venditti. Anche per Jennifer Lopez e Benera stato così: insieme nei primi anni Duemila, isi erano persi, avevano creato famiglie con altri (lei con Marc Anthony, lui con Jennifer Gardner), e poi si erano ritrovati. Ora, l’finale. Dopo mesi di rumors è arrivata la conferma: JLo ha chiesto il. E non mancano i colpi di scena. GUARDA LE FOTO L’album di nozze di Jennifer Lopez e Ben: le foto e i video più belli, l’addio Secondo Tmz, il primo a dare la notizia, Jennifer Lopez avrebbe depositato i documenti legali martedì 20 agosto presso la Corte superiore della contea di Los Angeles.