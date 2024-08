ANSA-LA-STORIA Ex operaio Perini ' orgogliosi albero Bayesian'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Mi chiedevo come avesse potuto rompersi uncosì e poi ho letto che non si è spezzato come era stato detto invece in un primo momento. Eravamodi quell', lo vedevamo crescere giorno per giorno: il più alto in alluminio al mondo". Così Riccardo Martinelli, 75 anni, exdi 5/o livello allanavi di Viareggio ed ex delegato per la Fiom nel cantiere nautico toscano, ricorda la costruzione dell'del, il veliero affondato due giorni fa nella rada di di Porticello, vicino a Palermo, dopo una tromba d'aria. Fu uno dei dipendenti, racconta, che realizzò la struttura in alluminio "Per tirarlo su - ricorda Martinelli, che vive a Torre del Lago - fu costruito un capannone speciale. Veniva lavorato in sbieco, 5 metri di lamiera per volta che veniva raddoppiata e saldata, per poi inserire la parte elettronica.