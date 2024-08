Achille Costacurta dentatura di diamanti | quanto costa e cosa si rischia a indossarla

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il figlio di Martina Colombari e Billy, dà sfoggio di una nuovatempestata di, anche nota come “grillz”. Si tratta una delle tendenze beauty tornate in voga nell’ultimo periodo, che però nasconde alcune potenziali insidie. Ecco(espende) chi sceglie di indossare questi gioielli per i denti. () Leggi anche:, nuovo video clamoroso dopo le critiche:ha fatto Leggi anche:, bufera social sul figlio di Martina Colombari: il gesto indignae il ritorno sui socialha di nuovo catalizzato l’attenzione mediatica dopo le vicende dei giorni scorsi che lo avevano costretto ad allontanarsi per qualche tempo dai social.