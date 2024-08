Va in scena il Festival delle Nazioni Tra musica turismo e ’Cammini’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Tra una settimana si alza il sipario sull’edizione numero 57 delche quest’anno è dedicata al Portogallo. "Prima la Spagna, poi l’Italia e ora è il momento di accogliere il Portogallo, una nazione legata al nostro territorio per molti motivi, tra i quali quelli turistici e religiosi; il cammino portoghese che porta a Santiago attraversa la nazione come il cammino Francescano attraversa la nostra vallata", è stato ricordato ieri durante la presentazione. Dal 26 agosto al 6 settembre laportoghese sarà suonata in numerosi spazi della città come l’auditorium San Giovanni Decollato e la chiesa di San Domenico, coinvolgendo il mondo culturale locale. Tra gli spettacoli più attesi quello dell’artista portoghese Carminho che sale sul palco delil 4 settembre per presentare in prima nazionale il suo nuovo concerto dal titolo Portuguesa.