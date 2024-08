Un anno sul palcoscenico con la Libera Accademia del Teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Arezzo, 20 agosto 2024 – Unsulcon ladel. Lunedì 2 settembre è la data fissata sul calendario per la ripartenza dei corsi di recitazione e di musical che, rivolti a tutte le fasce d’età, rinnoverl’impegno della storica scuola cittadina nella formazione all’arte delnelle sue diverse forme. Le attività delladelsarospitate dalla sede in piazza della Santissima Annunziata e proporrun percorso dove gli allievi potrsviluppare le loro capacità espressive, la mimica, la postura e l’utilizzo della voce per arrivare a mettere in scena veri e propri spettacoli tratti da testi di grandi autori o frutto di elaborazioni originali degli stessi gruppi.