Spara all’ex moglie e al figlio poi si suicida Dramma nella provincia italiana la scoperta choc dei carabinieri

(Di martedì 20 agosto 2024) Unatica tragedia ha scosso la comunità di Rivalta Bormida, un piccolo comune indi Alessandria, dovemattinata di lunedì si è consumato un omicidio-suicidio che ha portato alla morte di tre persone. Luciano Turco, un uomo di 67 anni, ha ucciso laGiuseppina Rocca, conosciuta come Pinuccia, di 66 anni, e ilDaniel, di 44 anni, disabile a causa di un incidente stradale, prima di togliersi la vita. L'episodio si è verificato in un'abitazione di via Oberdan, dove, secondo le prime ricostruzioni, Luciano non viveva con i suoi familiari. La dinamica della tragedia è ancora in fase di accertamento, ma le informazioni raccolte indicano che l'uomo ha utilizzato una pistola per compiere l'atto.