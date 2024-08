Sinner quante bugie | verdetto impietoso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 20 agosto 2024) Quelle sul conto di Janniksono solo congetture, le cose non stanno realmente così: giustizia è fatta, ecco la verità. C’è chi pensa che il fatto che il suo avversario numero uno abbia vinto il suo quarto Slam non abbia giovato né al suo gioco e né alla sua mente. E poi c’è chi, invece, è assolutamente certo che questa rivalità faccia bene tanto all’uno, quanto all’altro. Perché in fondo è proprio della competizione che si nutrono i campioni o gli aspiranti tali. Diego Nargiso difende Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itDiego Nargiso, ex tennista, non è d’accordo con quanti pensano che Jannikabbia sofferto l’ennesima affermazione da parte di Carlos Alcaraz. L’iberico quest’anno ha dato il meglio di sé, finora, a livello di Slam.