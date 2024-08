Sinner | cosa è il Clostebol e come si può assumere involontariamente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Jannikal termine di una lunga indagine da parte della International Tennis Integrity Agency, è stato scagionato da un tribunale indipendente dopo essere risultato positivo in due occasioni al, molecola presente nella pomata Trofodermin, durante lo scorso mese di marzo nel corso del torneo di Indian Wells. È stato quindi appurato che non sussiste alcun dolo o negligenza, ma che la contaminazione è avvenuta per mancanza di attenzione e perché la sostanza è entrata in contatto con alcune ferite aperte dell’altoatesino.Ma che cos’è il?Ilè una molecola (C19H27ClO2) che viene utilizzatasteroide anabolizzante. Chimicamente è molto simile al testosterone e solitamente si adopera sotto forma diacetato.