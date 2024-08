Sanremo 2025 Carlo Conti cambia il festival | ecco il nuovo regolamento ufficiale e il sistema di votazioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) La Rai ha pubblicato ildella kermesse canora che da quest'anno presenta delle novità rispetto alla passata edizione:cosa vedremotornerà sul palco dell'Ariston per la quarta volta. A lui spetta il compito di far dimenticare il precedente conduttore Amadeus, che, grazie anche alla collaborazione con Fiorello, ha riavvicinato i giovani a, come dimostra il successo dei Måneskin, capaci di replicare la vittoria all'Eurovision Song Contest con il brano Zitti e buoni.di: Le Novità e le Modifiche Subito dopo la sua nomina,aveva promesso alcune modifiche alla kermesse canora. Oggi, grazie alpubblicato sul sito della Rai, siamo in grado di spiegare alcuni deimenti più significativi che vedremo in