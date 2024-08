Ruth Ugo e la cultura forzata | tra extraterrestri piramidi e Kafka

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 20 agosto 2024)Dopo l’Integrazionele Scopre CheLa bellissima, anche dopo aver avuto due figli, Lin e Cerase (la prima è una femmina maschiaccio, nata da un rapporto freddo e fugace con Pino, e il secondo dal connubio focoso con Ugo), decide di istruirsi e di non concedersi più a clienti occasionali. Inoltre, dentro di lei è stata inserita una stampante 3D collegata a un reattore nucleare genetico ad espansione, e ora, come una donna umana, può rimanere incinta.esclama: “Da oggi so tutto e ho scoperto che, prima del genere umano sulla Terra, c’erano gli extraidraulici!” Ugo, confuso, chiede: “Chi?” Mana, incredula: “Ma non sarà vero?” Pino, curioso: “Dicci chi erano!”risponde: “Erano abitanti di un pianeta nella quarta galassia a destra, dopo il buco semaforico. Giunsero sulla Terra migliaia di anni fa, trovando solo ominidi selvaggi alti poco più di un metro e venti.