Rey Mysterio | Sono disposto a mettere in gioco la mia maschera

(Di martedì 20 agosto 2024) Al Fanatics Fest di Ney York, andato in scena la scorsa settimana (16-18 agosto), c’era anche Rey! Il tre volte campione del mondo ed Hall of famer 2023, intervistato dal sito ComicBook, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sulla ormai lunga e duratura rivalità con il figlio Dominik, che ha avuto diversi momenti epici, tra cui il successo di Rey a Wrestlemania XXXIX, in quel del SofiStadium di Inglewood. A tal proposito, si è detto persinoinla sua: “inla mia. Ama (Dominik, ndt) così tanto la sua chioma, che mi aspetto possa metterla in. Quella oppure i suoi Dirty Sanchez (baffi)”.