Partita la caccia alle risorse per la Manovra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 20 agosto 2024) Con il debito pubblico che è tornato a segnare un nuovo record e sfiora ormai i 3.000 miliardi di euro, è unaa tutto campo quella avviata dal governo per trovare i circa 22-23 miliardi necessari per mettere in piedi la prossima legge di Bilancio. Un aiuto arriva dalla Ragioneria generale dello Stato, con le entrate nel periodo gennaio-giugno che segnano un balzo di 13 miliardi. I numeri sono ancora tutti da mettere a punto. L’avvertimento della Cgil sullaLa Cgil si dice pronta a “tutte le iniziative di lotta”. Un ritorno all’austerità con la stretta su sanità, previdenza, scuola e pubblico impiego è inaccettabile.