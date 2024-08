Omicidio Verzeni i genitori di Sharon di nuovo in caserma

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 agosto 2024) AGI - Gli inquirenti hanno convocato nelladel comando provinciale dei carabinieri di Bergamo Brunoe Maria Teresa Previtali, idi, la giovane donna accoltellata a Terno d'Isola la notte del 30 luglio. Prosegue dunque il tentativo della Procura e dei carabinieri di trovare spunti d'indagine nella cerchia dei familiari della giovane barista. Ieri erano stati ascoltati, sempre come persone informate sui fatti, Melody, 35 anni, e Cristopher, 23, fratello e sorella di, e il cognato Stefano Campana. E per due volte era stato chiamato il fidanzato Sergio Ruocco sul quale fino a ora non è emerso alcun elemento di sospetto sia perché non sarebbero emersi conflitti tra i due, anzi avevano frequentato un corso in vista del matrimonio, sia perché le telecamere del complesso di case di via Merelli riprende solo la vittima allontanarsi.