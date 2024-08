Nyt ' ok Biden a nuova strategia nucleare focus su Cina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Joeha approvato a marzo un piano strategicoaltamente classificato per gli Stati Uniti che, per la prima volta, riorienta ladi deterrenza americana per concentrarsi sulla rapida espansione da parte delladel suo arsenalee preparare per la prima volta Washington a possibili sfide nucleari coordinate da parte di, Russia e Corea del Nord. Lo scrive il New York Times. Il cambiamento avviene mentre il Pentagono ritiene che le scorte di Pechino rivaleggeranno per dimensioni e varietà con quelle Usa e russe nel prossimo decennio. La Casa Bianca non ha mai annunciato l'approvazione dellarivista, chiamata "Nuclear Employment Guidance".