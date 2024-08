Nella sterlina l' effige di re Carlo vicino alle api | il perché del dettaglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Entra in circolazione oggi la prima moneta da unaraffigurante l'di reIII. E, sul lato «croce», una coppia di api, a sottolineare l'attenzione che il monarca riserva per la tutela dell'ambiente e per le specie a rischio. Quasi tre milioni le nuove monete messe in circolazione dalla Zecca reale britannica tramite le banche e gli uffici postali del Regno Unito, che piano piano andranno a sostituire quelle raffiguranti la regina Elisabetta II. Per i collezionisti è quindi caccia alla nuovatra i 2,975 milioni di pezzi messi in circolazione. La nuova moneta dal valore di unamostra uno degli otto disegni, che si trovano anche sulle monete da un pounddue sterline, ispirati alla flora e alla fauna.