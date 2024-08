Millie Bobby Brown | il suo romanzo verrà adattato al cinema

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Come riferito in esclusiva da Deadline,sta sviluppando Nineteen Steps, un adattamentotografico del suod’esordio omonimo per Netflix. Netflix ha rifiutato di commentare. Ma abbiamo sentito cheprodurrà sotto la sua bandiera PCMA, con un occhio di riguardo per le star. Il quattro volte candidato all’Oscar Anthony McCarten ( La teoria del tutto ) è pronto ad adattare la sceneggiatura. Jonathan Eirich produrrà per Rideback , con Nick Reynolds produttore esecutivo per la società. Un bestseller del New York Times e del Sunday Times pubblicato da William Morrow nel settembre 2023, Nineteen Steps è unsulla seconda guerra mondiale che trae spunto dalle esperienze della nonna di. Scritta dae Kathleen McGurl, la storia segue Nellie Morris, una ragazza di 18 anni che vive nel quartiere di Bethnal Green nell’East London.