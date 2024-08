Lodi imbrattato il murale contro il bullismo Indaga la polizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024- “Ci hanno rovinato 25 metri diil, costato 40 ore di lavoro volontario, ma noi non ci arrendiamo, lo sistemeremo e continueremo a lottarele prevaricazioni”. Parola di Annamaria Sgorlon, presidente de Il Magnete, associazione di Tavazzano con Villavesco che operaogni tipo di violenza. La donna ha sporto denuncia in Questura, certa che sarà fatta giustizia all’opera di via Sforza a. Uns realizzato nell’estate 2024 dall’artista Stefano Delvò, in arte Step Dase, volontario de Il magnete. Writer ora disponibile a sistemare l’opera “auspicando che, per dare un messaggio ancora più forte, possano aiutarlo tutti gli altri artisti che hanno portato avanti con noi il progetto ‘giano in colors TAG’” spera la presidente.