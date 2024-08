Lo studio | dalla Serie A 92 miliardi di pil e nel 2023 oltre 151 mila posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) La 1ª giornata del campionato diA ha regalato grande spettacolo e l’attesa è già alta in vista del secondo appuntamento. Un altro argomento di grande interesse è quello relativo alle questioni economiche. Anche quest’anno, OpenEconomics ha stimato l’impatto generato sull’economia italiana dalle società sportive dellaA. Il punto di partenza è la spesa di 3,5di euro generata dai club dellaA nel, articolata per il 49% in salari e per la restante parte in trasporti, materiale tecnico, consulenze, beni alimentari, ospitalità, tessile e abbigliamento e impiantistica sportiva. Tale spesa, agendo come shock di domanda sull’economia italiana, ha prodotto un impatto sul valore aggiunto nazionale di, pari allo 0,48% del pil.