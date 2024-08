Le Monde | Mbappé denuncia il Psg per 55 milioni non pagati il club rischia l’esclusione dalla Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Kylianfa sul serio. Come riportato da 'Le', il neo attaccante del Real Madrid ha contattato la Federcalcio francese e la UEFA perre il suo ex, il Paris Saint-Germain.sostiene infatti che i parigini non gli abbiano versato soldi che gli spettavano, tra stipendi e bonus, per una cifra pari a 55di euro. Possibili guai in vista dunque per il Psg che, se ritenuto colpevole, andrebbe incontro a delle sanzioni particolarmente pesanti. La LFP potrebbe innanzitutto impedire aldi operare sul mercato. Non è inoltre da escludere la revoca della licenza UEFA e dunquedalle coppe europee, ergo l'espulsioneLeague.