Juve arriva la beffa per il grande obiettivo | la colpa è di Giuntoli

(Di martedì 20 agosto 2024)ntus nuovamenteta sul mercato: vendetta servita e bianconeri fermi al palo. Thiago Motta resta senza parole L’esordio scintillante in campionato ha dato entusiasmo ad un ambiente che aveva già annusato venti di tempesta. Lantus ha schiantato con il punteggio di 3-0 il neopromosso Como, una sfida che di certo non può dare grandi indicazioni. Eppure Thiago Motta ieri non ha sbagliato un colpo: Mbangula schierato sulla trequarti ha incantato con gol ed assist, Weah sembra essere rigenerato e sono tante le indicazioni positive in attesa che la squadra si completi. Non è un mistero, infatti, che il tecnico aspetti i rinforzi richiesti per completare la rosa e dare l’assalto sia alla Serie A che alla Champions League. Il Como, come detto, è avversario modesto ed il 3-0 non deve trarre in inganno.