Jose the Assistant ex AEW Superstar avvistata nel backstage di WWE SmackDown del 16 agosto

(Di martedì 20 agosto 2024) All’inizio di quest’anno, i licenziamenti inaspettati di diversedal roster della AEW hanno scioccato molti fan, e per buone ragioni. Tra questi c’era anchethe, che sembra sia stato recentemente neldi. Durante il suo periodo nella promozione di Tony Khan,theha gestito La Facción Ingobernable e ha lavorato a stretto contatto con talenti come Andrade e Rush. Sebbene fosse con la compagnia dal 2021, è stato licenziato nell’aprile di quest’anno.Theprossimo acquisto della WWE? Secondo Fightful Select,Theera neldi WWEa Orlando insieme ad Andrade. Anche se risiede nella zona, è stato presente per l’intera durata dello show ed è stato visto arrivare e partire con Andrade. Inoltre, è stato anche avvistato in una recente serie di registrazioni della TNA.