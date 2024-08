Jesi maxifurto di rame alla centrale | preso 50enne bulgaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024)(Ancona), 20 agosto 2024 - Accusato di aver rubato 4.800 chili di cavi elettrici di, del valore di 30mila euro, è stato individuato e denunciato dai carabinieri forestali undi origini bulgare. Il maxi furto era avvenuto lo scorso mese di novembre presso laidroelettrica denominata «Energia» del gruppo Edison, a, in via della Barchetta. Ora le indagini proseguono per individuare altri membri della banda che ha compiuto altri furti dello stesso tipo. L'uomo rischia 6 anni di carcere, pena prevista dal codice penale per chi commette furto aggravato con violenza sulle cose con asportazione di materiale metallico riconducibile al. L'uomo è stato individuato a conclusione di indagini lunghe e complesse dei carabinieri Forestali del Nucleo di- San Marcello.