I look gotici di Jenna Ortega per “Beetlejuice Beetlejuice”

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 agosto 2024) Impegnata con il press tour del film “Beetlejuice Beetlejuice”,ha reso omaggio al suo personaggio Astrid Deetz combinando perfettamente in ognielementie romantici. A New York, l’attrice ha scelto una mise gessata firmata Dolce & Gabbana composta da giacca cropped con scollatura a cuore e gonna midi. Ha completato con occhiali da sole e sandali con plateau. In Messico, la star ha scelto un vestito della collezione P/E 2009 di Vivienne Westwood con gonna svolazzante in tulle e dettagli neri ricoperti di paillette. Infine, pump di Steve Madden. Sempre in Messico,ha optato per un abito in pelle di Lurline – caratterizzato da tre volti a forma di teschio in rilievo – abbinato a orecchini pendenti e tacchi Le Silla nella stessa nuance. Per scoprire gli altri, vi consigliamo di guardare il video realizzato da Amica.