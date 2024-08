Grande Fratello primo nome ufficiale Il concorrente vip mette d’accordo tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2024)della prossima edizione delVIP. La dataper la prima puntata è il 16 settembre 2024, il cast dei ‘nip’ è quasi terminato e il conduttore Alfonso Signorini è impegnato nella selezione definitiva dei prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia??. Il reality show di Canale 5 finirà a marzo 2025, offrendo ai concorrenti la possibilità di scegliere se tornare a casa per le feste di dicembre o continuare l’avventura?. Alfonso Signorini ha già ricevuto oltre 20.000 candidature per la nuova edizione. Circolano i nomi dell’exdella scorsa edizione Giuseppe Garibaldi, il famoso cantante Al Bano, e l’attore di “Beautiful” Ron Moss. Ma anche Ida Platano, ex tronista di “Uomini e Donne”, Peppe Di Napoli, exde “L’Isola dei Famosi”, e Estefania Bernal, reduce da “Pechino Express”?. “Che bomba loro”.