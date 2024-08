Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte – Gonzalez e la Juve sempre più vicini In viola Arthur e Kostic?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – Le prossime ore saranno quelle della cessione di Nicoallantus. La trattativa è entrata nel vivo, tanto da essere considerata quasi in dirittura d’arrivo. L’esterno argentino spinge per approdare alla corte di Motta, Commisso non deroga da una valutazione di 40 milioni, ma facendo un passo l’uno verso l’altro alla fine si troverà l’accordo. anche perché la trattativa ieri si è accesa di. Giuntoli ha fatto un passo in avanti significativo: 30 milioni di parte fissa, 4-5 di bonus non impossibili da raggiungere. E poi ci sono anche discorsi aperti per quanto riguarda. Il brasiliano spinge per tornare a Firenze, il serbo (che ha già rifiutato una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita) è stato proposto dallantus e laci sta pensando, perché largo a sinistra nel centrocampo di Palladino ci starebbe bene.