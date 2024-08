Eugenia e Beatrice di York | la vacanza è formato famiglia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 20 agosto 2024) Agosto, tempo di vacanze. Anche per i Windsor. Come da tradizione, infatti, l’ottavo mese dell’anno è il mese prediletto dai royal d’Oltremanica per prendersi una pausa. Il momento ideale per staccare la spina, rilassarsi e ricaricare le batterie in modo da ripartire a settembre più carichi che mai. Non fanno eccezione, all’interno della royal family,di. Le figlie di Sarah Ferguson e del principe Andrea, proprio come tanti altri reali – in primis, il principe William e Kate Middleton – si stanno godendo il meritato riposo lontano da tutto e da tutti. La prima, in Portogallo. La seconda, a Londra.dial mare con i figli Premessa: solitamente i royal britannici non parlano in pubblico delle proprie vacanze.