Cremonese | ufficiale l’arrivo di Nasti dal Milan

(Di martedì 20 agosto 2024) Marcoè un nuovo giocatore della. Lo rende noto il club grigiorosso attraverso un comunicato sul proprio sito, nel quale specifica che l’attaccante classe 2003 arriva a titolo definitivo dal, club nel qualeè cresciuto calcisticamente nelle giovanili per poi passare in prestito al Cosenza, in Serie B. Alla prima stagione tra i professionisti mette a segno 5 gol in 27 presenze, inclusa la rete della vittoria nella sfida d’andata dei play-out contro il Brescia. Nella passata stagione ha messo a segno 7 gol in 37 presenze con la maglia del Bari, contribuendo alla salvezza dei biancorossi con un gol e un assist nel doppio spareggio salvezza contro la Ternana.ha firmato con lafino al 30 giugno 2028.didalSportFace.