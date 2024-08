Coppia discute per il televisore Lui la ferisce con le forbici e poi si barrica nell’abitazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Un diverbio per futili motivi, pare per il cavo dell’antenna del, ha rischiato di finire in tragedia, ieri pomeriggio in un condominio nel centro abitato di Boretto. È accaduto in via don Pasquino Borghi, un quartiere tra il cuore del paese e la strada che porta verso Poviglio. Poco dopo le 15 è scattato l’allarme alla centrale operativa del 112 per le forti urla che arrivavano dall’appartamento in cui vive una. Risultava inoltre che la donna fosse stata ferita con un oggetto tagliente. Sono arrivati in fretta i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla e della caserma di Gualtieri – anche perché inizialmente l’uomo risultava essersi chiuso in casa – raggiunti dall’ambulanza della Croce azzurra locale e dal personale dell’automedica della Bassa, in codice rosso.