Bimba morta a Bologna aperto un fascicolo per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – C’è unper, senza indagati, sul tragico incidente avvenuto ieri a, dove èuna bambina di 4 anni, di origini bengalesi, Fatiha Nur Molla. La piccola è caduta da una finestra al terzo piano del condominio al civico 30 di via della Campagna, al civico 30, al Pilastro. Qualcuno, oggi, proprio lì ha posato una rosa. La dinamica dell’incidente La piccola Fatiha viveva con la famiglia nell’appartamento di due stanze al quartiere San Donato. Al momento della caduta, in casa c'era la madre che stava accudendo un'altra figlia di 5 mesi nella stanza da letto. Fatiha era in cucina, sola, e sembra sia salita su un tavolo o un divano letto appoggiato vicino alla finestra. La piccola si è arrampicata poi sul termosifone e da lì sul davanzale, forse per osservare da vicino la pioggia che in quel momento cadeva forte.