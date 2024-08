Biden passa il testimone a Kamala Harris | Trump sa solo distruggere e non ama l’America

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 20 agosto 2024) “America, ti ho dato il meglio”. Un commosso Joesul palco della Convention dem di Chicago, accolto dalla standing ovation dei delegati durata ben quattro minuti, ha pronunciato il suo discorso in difesa della sua eredità e in onore e in sostegno di. In vista della sfida di novembre contro Donald, i dem, spiega il presidente Usa uscente, si trovano ora “in una battaglia per l’anima stessa del”. Il discorso del presidente è durato circa 49 minuti, tra i temi le elezioni, l’addio alla candidatura e l’appoggio alla vice nella corsa alla Casa Bianca, l’attacco frontale a, ma anche la guerra a Gaza. Sul palco la famiglia del presidente, introdotto dalla figlia Ashley e accompagnato dalla moglie Jill, “la mia roccia”, come l’ha definitasi è poi unita al presidente Joesul palco dopo la conclusione dell’intervento.