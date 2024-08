Via dal locale senza pagare | in due nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non è escluso che siano stati gli stessi che l’anno scorso si ‘divertivano’ a mangiare a scrocco in alcuni ristoranti di Porto Sant’Elpidio e città limitrofe, i due soggetti che la polizia ha fermato l’altra sera in undella città, allertati dal titolare perché non volevano. Identico il modus operandi dei due avventori del, e lo stesso titolare delpare abbia avvertito una somiglianza sospetta con chi l’anno scorso era scappato via, dopo aver consumato la cena a sbafo. L’altra sera, erano due i clienti che, ad ora tarda (era passata la mezzanotte) sono entrati nel bistrot, si sono accomodati a tavola e hanno ordinato diverse portate, annaffiate da buon vino, con tanto di caffè finale.