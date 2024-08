Ultime Notizie Roma del 19-08-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vero di circa 50 metri con 22 persone a bordo è affondato a causa del maltempo che ti ha battuto davanti alla costa di Palermo in un raggio avvenuto intorno alle 5 nel tratto di mare davanti a Porticello in 15 sono stati salvati dalle motovedette della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco un cadavere è stato recuperato dai Vigili del Fuoco risultano ancora se dispersi l’imbarcazione sarebbe affondata a causa della tromba d’aria che si è abbattuta sulla zona i sub dei Vigili del Fuoco avrebbero visto dagli oblò i cadaveri dei Passeggeri Io lo spero che mi chiamino se serve a dare una mano Certo che vado Sergio Ruocco il fidanzato di Sharon Verzeni e coltellata tre settimane fa a Terno d’Isola non si dà pace e Repubblica racconta il suo stato d’animo i carabinieri hanno già ...