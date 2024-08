UFFICIALE- Lascia il Napoli | la cessione sblocca il mercato azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilha comunicato ufficialmente unacheil: è arrivato il comunicato. Il calciodeldovrà regalare ancora tanto al nuovo allenatore Antonio Conte e il debutto assolutamente deludente nella gara di Serie A di ieri contro il Verona ha dimostrato chiaramente quanto la rosanecessiti di qualche acquisto ancora. Gli azzurri visti in campo ieri sono sembrati sterili e, soprattutto, mentalmente fragili ad un livello davvero pauroso. Ilin entrata continua a dipendere però inevitabilmente da quello in uscita. Qualche rallentamento eccessivo sul piano delle cessioni ha però bloccato tanti necessari nuovi acquisti e diversi sono ancora i calciatori da piazzare perre i colpi in entrata.