Turismo a maggior rischio default tasso superiore al 4%

(Di lunedì 19 agosto 2024) Alla fine 2023 il settore delha registrato undidel 4,1% per le società di capitali, stabile rispetto al periodo precedente, ma tra i più alti in Italia, confermandosi uno dei settori piùsi (ilmedio per le società di capitali italiane è il 2,6%). Lo afferma uno studio del Crif, secondo il quale per la fine del 2024 ildiè stimato in ulteriore crescita, con un incremento di 1,2/1,3 punti percentuali rispetto al 2023. "Le prospettive tengono conto di un contesto di instabilità a livello globale, su cui continuano a pesare i conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente, tassi di interesse ancora su livelli elevati sebbene in leggera diminuzione, nonché le incertezze in termini di traiettoria politica ed economica in Cina e le elezioni Usa", afferma la ricerca.