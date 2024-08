Superman | Sean Gunn annuncia la nuova versione di Maxwell Lord

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 19 agosto 2024)ladiThe Wrap, nel frattempo, ha incontrato la star di Guardiani della Galassia Vol. 3al FanExpo di Chicago durante il fine settimana. L’attore interpreta Weasel e G.I. Robot del DCU, ma avrà anche un ruolo non-CG come il (spesso malvagio). Abbiamo visto Pedro Pascal interpretare unaeccentrica del cattivo in Wonder Woman 1984, mentre Peter Facinelli lo ha interpretato in Supergirl di The CW. Pere suo fratello, il co-CEO dei DC Studios James, questa interpretazione si atterrà ai fumetti piuttosto che a ciò che è stato fatto prima sullo schermo. “Non posso parlarne troppo. Posso dire che io e mio fratello James abbiamo discusso su quali materiali di riferimento del canone fossero rilevanti per il mio processo. Adoro fare le mie musiche”.