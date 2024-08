Stradella pestaggio con mazze da baseball | quattro giovani denunciati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024)(Pavia), 19 agosto 2024 - Sono stati, in stato di libertà, per il reato di lesioni personali in concorso., tra i 22 e i 24 anni, tre italiani e uno di nazionalità romena, tutti residenti a Castel San Giovanni (in provincia di Piacenza), sono stati individuati dai carabinieri dicome i presunti responsabili di un violentoavvenuto la sera dello scorso 5 luglio a. Il fatto era stato denunciato dopo che le due vittime, un 19enne residente a Pieve Porto Morone e un 35enne residente a, entrambi di nazionalità marocchina, erano finiti al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia con lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in 20 e 7 giorni di prognosi.