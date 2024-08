Scontro d’auto devastante | perdono la vita due sorelle di 5 e 7 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 19 agosto 2024) Due bambine, in macchina con la madre, rimangono vittime di un tragico incidente con un autobus che trasportava 10 persone Nelle grandi città gli incidenti sono all’ordine del giorno. Per errori umani o, in casi più rari, tecnici che talvolta possono avere delle conseguenze disastrose. Quest’ultimi sono quelli che più di tutti appaiono nei casi di cronaca, dove la durezza delloo il coinvolgimento di un certo numero di persone, lasciano di stucco i lettori. Ci sono poi, invece, incidenti che contano anche delle vittime, i più disastrosi, specialmente se di giovane età. Eventi drammatici che chiunque vorrebbe non accadessero mai, ma con i quali delle volte bisogna purtroppo fare i conti. Duelain un incidente (Pixabay) – Notizie.comSono eventi tragici, non sempre ebili, in cui la rabbia raggiunge la sua massima forma.