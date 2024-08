La Promessa a terra non finisce solo Curro | altro protagonista vittima della sparatoria Anticipazioni spagnole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Lede Larivelano che ci sarà una, dove lanon sarà: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate. Negli episodi recentisoap opera spagnola, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, ci sono state importanti novità per la storia dello spettacolo, a partire dalla scoperta su chi è il padre del fratello di Jana.è venuto a sapere che è Alonso il suo vero padre dopo aver letto una lettera di Dolores a casa di Ramona.di una(Mediaset Ininity) – cityrumors.itNelle ultime puntate, i telespettatori hanno visto come Manuel e Jana sono sempre più uniti e innamorati e hanno deciso di lasciare per qualche giorno la tenuta e andare su una spiaggia deserta. In tutto ciò, però, il dottor Abel non si è dato per vinto e continua a mostrare interesse per la domestica, tanto da chiederle di sposarlo.