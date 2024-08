La Commissione europea Juncker uomo dell’austerity Eletto dal Parlamento Ue ma si adeguava al Consiglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) di Piero S. Graglia Il terzo lussemburghese a ricoprire la carica di presidente dopo i due lunghi e incolori mandati di Barroso, era molto simile a chi andava a sostituire. Non aveva una storia personale di rivoluzionarismo giovanile nelle file del movimento maoista, anzi;era perfettamente cresciuto nel sonnacchioso clima politico del granducato di Lussemburgo, facendosi le ossa come presidente della Banca Mondiale (1989-1995) e poi nel governo lussemburghese fino al 2013. Tuttavia, fu il primo presidente dellaa essere non "approvato" bensì "" daleuropeo, per le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona del 2007 che concretizzavano il crescente ruolo deleuropeo nella scelta del presidente della