Inter a riposo ma 3 lavorano! Domani un rientro per Inzaghi – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’oggi riposa eriprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Lecce. Ma oggi alla Pinetina, in campo tre infortunati.ne riabbraccia uno. ULTIME – Due giorni diper l’di, dopo il pari all’esordio contro il Genoa alla prima giornata di campionato. Ieri e oggi alla Pinetina si sono visti in campo solo tre giocatori: Piotr Zielinski, Stefan de Vrij e Tajon Buchanan. Per quest’ultimo ancora terapie, confissato per dicembre. Da, il centrocampista polacco ex Napoli, scrive Matteo Barzaghi di Sky Sport sul suo account X, dovrebbe rientrare con il gruppo e dunque contro il Lecce, prima partita ufficiale a San Siro, sarà regolarmente a disposizione. Per de Vrij c’è ancora da aspettare e se ne parlerà la settimana prossima.