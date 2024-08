Il grande sogno di diventare un calciatore | il fratello di Baby Gang prova con le giovanili del Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAgosto, si sa, è tempo di campionati professionistici che iniziano e di provini per i settori. Insomma, l’occasione per cercare di realizzare une tentare di sfondare nel mondo del calcio. Tra questi sognatori c’è anche Mohamed Rayan Hemidach, 16 anni, che questa mattina si è presentato all’Antistadio diper tentare ilsalto. Un nome che dirà poco, la sua carriera daè tutta da costruire, la sua esperienza nell’Under17 Elite dell’Usd Brianza Olginatese ne ha messo in mostra talento e buona visione della porta, tanto da siglare 4 reti in una sola partita. Insomma c’è qualcosa sulla quale poter lavorare per l’attaccante cresciuto nel Calolzio.