Empoli-Monza le agghiaccianti condizioni del campo | il video fa il giro del mondo | Guarda

(Di lunedì 19 agosto 2024) La prima giornata di campionato va completandosi, ma, fin qui, a stupire più di tutto non sono stati tanto i pareggi dell'Inter campione d'Italia contro il Genoa o dei cugini milanisti contro il Torino in extremis. E nemmeno il fragoroso ko del Napoli di Conte a Verona o l'esordio convincente della nuova Lazio di Baroni. No. A lasciare esterrefatti tutti gli spettatori sugli spalti, ma anche chiva da casa in tv, è stato il manto erboso dello stadio Castellani diin occasione della partita tra la squadra di D'Aversa ed ildi Nesta. Al fischio d'inizio, lo stato delera questo: erba rovinata in più punti, zolle praticamente ovunque e impianto non all'altezza di una partita del massimo campionato italiano. I giocatori delle due squadre hanno dovuto fare fatica anche a restare in piedi, con il rischio inevitabile di infortuni.