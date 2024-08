Com’è possibile che De Laurentiis abbia creduto che qualcuno potesse sborsare 130 milioni per Osimhen

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024)che Deche130perCesare – Caro Guido purtroppo iniziamo il campionato nel peggiore dei modi con un disastroso 3-0 a Verona contro una squadra modesta e candidata alla retrocessione. Il Napoli è stato un vero disastro. Squadra fuori condizione, lenta nel giro palla, incapace di verticalizzare, che gioca (?) solo da un lato (a destra) risultando prevedibile, squadra in grande difficoltà in particolare in un secondo tempo disastroso, squadra sembrata anche poco motivata e nel finale addirittura rassegnata. Guido – Hai ragione. Per dirla con Conte c’è da vergognarsi in particolare per la mancanza di un embrione di reazione dopo aver subito il gol. Caro Cesare mi è sembrato di rivedere il Napoli di Mazzarri e Calzona. C’è da chiedersi se questa squadra non dovesse effettivamente essere rifondata in toto.