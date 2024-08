Civitanovese In prova ci sono due gemelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) IMascaretti inalla, un altro ex rossoblù verso la Fermana. I due difensori centrali nati nel 2007 e provenienti dalle giovanili dell’Ascoli, John Luca e Federico, oggi dovrebbero essere al campo Don Silvestro Contigiani per aggregarsi alla preparazione precampionato. Il club del patron Mauro Profili potrebbe dunque rinforzare il reparto arretrato, anche con il possibile tesseramento di Edoardo Rossetti, terzino sinistro già sperimentato nell’amichevole di sabato scorso contro la Sangiustese Vp. Anch’egli classe 2007, ha militato nel Tivoli. Liberato ormai da oltre due mesi, il centrale difensivo Diego Ballanti era gradito al Giulianova, ma alla fine l’affare non è andato in porto: attualmente è la Fermana ad interessarsi al classe 1996.