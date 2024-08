Beautiful Anticipazioni Trama Puntate da 26 Agosto a 1 Settembre 2024 |  La Rivelazione di Brooke a Taylor su Ridge!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 19 agosto 2024)da lunedì 26a domenica 1si apre con! Doppia visita per Sheila: Hope teme di essere giudicata come sua madre!e Bill in carcere al cospetto di Sheila! Deacon si scusa con lei per averla fatta arrestare! Bill, in presenza di Carter, dice a Katie di amarla!confiderà aperché non sta rivolgendo lo sguardo ad altri uomini, mentre Deacon farà visita a Sheila in carcere per chiederle perdono! Le, sulladellein onda da lunedì 26a domenica 1, promettono una girandola di emozioni! Gli spoiler svelano che Steffy prometterà a Hope di allontanare nuovamente Thomas qualora dovesse succedere qualcosa di grave, mentre Liam inviterà il rivale a considerare la Logan come una donna impegnata, precisando che niente e ...