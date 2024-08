Voragine in strada e frana a Pozzuoli | disagi e chiusure al traffico per maltempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Una domenica segnata dale dalle sue conseguenze ae dintorni. Questa mattina, i carabinieri della sezione radiomobile disono intervenuti prontamente in via Mercato di Sabato a Monte di Procida, dove si è aperta unain, causando la chiusura immediata del tratto al. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti. In parallelo, un altro grave incidente ha colpito la zona: via Cuma Licola è stata chiusa a causa di una. Il tratto interessato va dal civico 219 al civico 249. Il sindaco di, Gigi Manzoni, ha dichiarato: “È stato necessario interdire la circolazione pedonale e veicolare per procedere alla rimozione e pulizia della sedele e alla messa in sicurezza del costone”.