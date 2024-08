Udinese ufficiale la cessione di Samardzic all’Atalanta | prestito con obbligo di riscatto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Tramite un comunicato, l’ha reso noto di aver ceduto Lazar. “Dopo tre stagioni, 98 presenze e 13 gol, Lazarsaluta l’. Il centrocampista serbo è stato ceduto incondi” si legge. Nella nota, la società friulana poi aggiunge: “Lazar è stato un altro dei grandi talenti scoperto dallo scouting bianconero che, nei suoi tre anni in Friuli, si è consacrato ad alti livelli grazie al percorso svolto nel nostro club. A Lazar va un grande ringraziamento per la professionalità sempre dimostrata ed un grande in bocca al lupo per un luminoso prosieguo di carriera“.ladicondiSportFace.