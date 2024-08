Storie finite in un Doppio brodo Il manuale della donna imperfetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) CASTELLINA MARITTIMA Dopo la pausa ferragostana riparte il programma di Utopia del buongusto che fa tappa, sabato 24 alle ore 21.30, alla terrazza dell’Ecomuseo di Castellina Marittima. Sul palco salirà Maria Pia Timo in, il, di Roberto Pozzi e Maria Pia Timo (consulenza musicale di Anna Galletti). "Lo spettacolo nasce da una commossissima malinconia per l’epica figura dell’Azdora romagnola e si diverte a contrappuntarla alle attuali figure di noi mogli-madri-lavoratrici angustiate – spiega Timo, eccezionale comica che sta conquistando il pubblico di tutta Italia – Quanto sia cambiato il modo di vivere, la società, le usanze, in meno di cinquant’anni ha dell’incredibile. Diamo per scontati preziosi alleati come detersivi, lavatrici, fornelli e frigoriferi, nella gestione delle nostre “facili“ famiglie di figli unici o quasi.